ЗСУ розбили вщент вантажівку з росіянами

Оператори безпілотників батальйону Black Sky бригади Спартан уразили вантажівку з російськими військовими в районі населеного пункту Піски, що поблизу окупованого Донецька.

Українські воїни розтрощили техніку росіян

За даними військових, удар було завдано за допомогою дрона-камікадзе.

Зазначається, що це не перша операція підрозділу в тилу противника. Українські оператори регулярно здійснюють подібні вильоти, завдаючи втрат живій силі та техніці окупантів.

У підрозділі підкреслюють, що такі дії спрямовані на послаблення можливостей ворога на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Добропільському напрямку в районі Родинського тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська здійснюють постійні спроби інфільтрації у населений пункт.

Про це повідомив військовий Сил оборони з позивним “Алекс”. За його словами, противник активно просочується в місто малими групами, однак зазнає значних втрат під час цих спроб. Водночас російські сили посилюють наступальні дії з інших напрямків. Зокрема, вони намагаються просунутися в бік Шевченко зі сторони населеного пункту Гришине. Метою таких дій, за словами військового, є перерізання логістичних маршрутів Сил оборони України та спроба вийти в тил українських підрозділів, які утримують позиції в Родинському. Ситуація на ділянці залишається напруженою, бойові дії тривають.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що б ританське видання The Sunday Times повідомило про інцидент серед російських військових, який, за наявною інформацією, стався на Донеччині.

Як зазначається, йдеться про перехоплену розмову, надану українською розвідкою, у якій один із російських офіцерів розповідає про випадок жорстокого насильства у підрозділі. За його словами, військовий із позивним “Кульгавий” нібито вбив двох своїх товаришів і намагався вжити частини їхніх тіл. Після цього, як стверджується, інші військові ліквідували нападника. Інцидент, за даними видання, стався у листопаді 2025 року поблизу міста Мирноград.

