ЗСУ розбили вщент вантажівку з росіянами

Оператори безпілотників батальйону Black Sky бригади Спартан уразили вантажівку з російськими військовими в районі населеного пункту Піски, що поблизу окупованого Донецька.
Українські воїни розтрощили техніку росіян
За даними військових, удар було завдано за допомогою дрона-камікадзе.
Зазначається, що це не перша операція підрозділу в тилу противника. Українські оператори регулярно здійснюють подібні вильоти, завдаючи втрат живій силі та техніці окупантів.
У підрозділі підкреслюють, що такі дії спрямовані на послаблення можливостей ворога на фронті.
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Добропільському напрямку в районі Родинського тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська здійснюють постійні спроби інфільтрації у населений пункт.
Про це повідомив військовий Сил оборони з позивним “Алекс”. За його словами, противник активно просочується в місто малими групами, однак зазнає значних втрат під час цих спроб. Водночас російські сили посилюють наступальні дії з інших напрямків. Зокрема, вони намагаються просунутися в бік Шевченко зі сторони населеного пункту Гришине. Метою таких дій, за словами військового, є перерізання логістичних маршрутів Сил оборони України та спроба вийти в тил українських підрозділів, які утримують позиції в Родинському. Ситуація на ділянці залишається напруженою, бойові дії тривають.
Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що британське видання The Sunday Times повідомило про інцидент серед російських військових, який, за наявною інформацією, стався на Донеччині.
Як зазначається, йдеться про перехоплену розмову, надану українською розвідкою, у якій один із російських офіцерів розповідає про випадок жорстокого насильства у підрозділі. За його словами, військовий із позивним “Кульгавий” нібито вбив двох своїх товаришів і намагався вжити частини їхніх тіл. Після цього, як стверджується, інші військові ліквідували нападника. Інцидент, за даними видання, стався у листопаді 2025 року поблизу міста Мирноград.
Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.