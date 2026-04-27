Перехоплення розвідки: на фронті фіксують випадки канібалізму

Британське видання The Sunday Times повідомило про інцидент серед російських військових, який, за наявною інформацією, стався на Донеччині.

Випадки канібалізму в армії рф

Як зазначається, йдеться про перехоплену розмову, надану українською розвідкою, у якій один із російських офіцерів розповідає про випадок жорстокого насильства у підрозділі.

За його словами, військовий із позивним “Кульгавий” нібито вбив двох своїх товаришів і намагався вжити частини їхніх тіл.

Після цього, як стверджується, інші військові ліквідували нападника.

Інцидент, за даними видання, стався у листопаді 2025 року поблизу міста Мирноград.

У тій же розмові російські військові скаржаться на нестачу продовольства.

Водночас незалежного підтвердження цієї інформації немає, а такі дані потребують додаткової перевірки.

Медичний працівник однієї з лікарень у місті Іркутськ розповів про складну ситуацію з військовими, які проходять лікування після участі у бойових діях.

За його словами, значна частина пацієнтів має тяжкі травми, включно з ампутаціями кінцівок, а також серйозні психічні розлади. Він зазначає, що такі стани часто призводять до проблем у поведінці, зокрема агресії та дезадаптації, що впливає і на їхні родини. Медик також повідомив про випадки небезпечної поведінки пацієнтів у лікарнях. За його словами, траплялися інциденти, коли медперсонал зазнавав загроз під час роботи. Окремо він звернув увагу на загальне навантаження на медичну систему: частина працівників не витримує умов роботи і змушена звільнятися.

