Перехват разведки: на фронте фиксируют случаи каннибализма
Перехват разведки: на фронте фиксируют случаи каннибализма

Иностранное издание сообщило о резонансном инциденте среди российских военных, ссылаясь на перехваченные разговоры

27 апреля 2026, 23:25
Ткачова Марія

Британское издание The Sunday Times сообщило об инциденте среди российских военных, который, по имеющейся информации, произошел в Донецкой области.

Перехват разведки: на фронте фиксируют случаи каннибализма

Случаи каннибализма в армии РФ

Как говорится, речь идет о перехваченном разговоре, предоставленном украинской разведкой, в котором один из российских офицеров рассказывает о случае жестокого насилия в подразделении.

По его словам, военный с позывным "Хромой" якобы убил двух своих товарищей и пытался применить части их тел.

После этого, как утверждается, другие военные ликвидировали нападающего.

Инцидент, по данным издания, произошел в ноябре 2025 года вблизи города Мирноград.

В том же разговоре русские военные жалуются на нехватку продовольствия.

В то же время, независимого подтверждения этой информации нет, а такие данные требуют дополнительной проверки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что медицинский работник одной из больниц в городе Иркутск рассказал о сложной ситуации с военными, которые проходят лечение после участия в боевых действиях.
По его словам, значительная часть пациентов имеет тяжелые травмы, включая ампутации конечностей, а также серьезные психические расстройства. Он отмечает, что такие состояния часто приводят к проблемам в поведении, в частности, агрессии и дезадаптации, что влияет и на их семьи. Медик также сообщил о случаях опасного поведения пациентов в больницах. По его словам, случались инциденты, когда медперсонал подвергался угрозам во время работы. Отдельно он обратил внимание на общую нагрузку на медицинскую систему: часть работников не выдерживает условий работы и вынуждена увольняться.



Источник: https://censor.net/ua/news/4000033/rosiyiskyyi-viyiskovyyi-ubyv-tovaryshiv-i-namagavsya-yih-z-yisty
