Ткачова Марія
Медичний працівник однієї з лікарень у місті Іркутськ розповів про складну ситуацію з військовими, які проходять лікування після участі у бойових діях.
Поранені солдати рф
За його словами, значна частина пацієнтів має тяжкі травми, включно з ампутаціями кінцівок, а також серйозні психічні розлади.
Він зазначає, що такі стани часто призводять до проблем у поведінці, зокрема агресії та дезадаптації, що впливає і на їхні родини.
Медик також повідомив про випадки небезпечної поведінки пацієнтів у лікарнях. За його словами, траплялися інциденти, коли медперсонал зазнавав загроз під час роботи.
Окремо він звернув увагу на загальне навантаження на медичну систему: частина працівників не витримує умов роботи і змушена звільнятися.
За його словами, ситуація у відділеннях залишається напруженою через велику кількість пацієнтів із тяжкими фізичними та психологічними наслідками війни.
Експерти зазначають, що подібні проблеми можуть свідчити про масштабні довгострокові наслідки війни для росіян.