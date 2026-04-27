Війна з Росією «Солдати рф не витримують»: що відбувається з пораненими бійцями у лікарнях
«Солдати рф не витримують»: що відбувається з пораненими бійцями у лікарнях

Медичний працівник з РФ заявив про тяжкий фізичний та психічний стан військових, які проходять лікування після участі у війні

27 квітня 2026, 23:21
Ткачова Марія

Медичний працівник однієї з лікарень у місті Іркутськ розповів про складну ситуацію з військовими, які проходять лікування після участі у бойових діях.

«Солдати рф не витримують»: що відбувається з пораненими бійцями у лікарнях

Поранені солдати рф

За його словами, значна частина пацієнтів має тяжкі травми, включно з ампутаціями кінцівок, а також серйозні психічні розлади.

Він зазначає, що такі стани часто призводять до проблем у поведінці, зокрема агресії та дезадаптації, що впливає і на їхні родини.

Медик також повідомив про випадки небезпечної поведінки пацієнтів у лікарнях. За його словами, траплялися інциденти, коли медперсонал зазнавав загроз під час роботи.

Окремо він звернув увагу на загальне навантаження на медичну систему: частина працівників не витримує умов роботи і змушена звільнятися.

За його словами, ситуація у відділеннях залишається напруженою через велику кількість пацієнтів із тяжкими фізичними та психологічними наслідками війни.

Експерти зазначають, що подібні проблеми можуть свідчити про масштабні довгострокові наслідки війни для росіян.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що один із колишніх польових командирів угруповання “ДНР” Олександр Ходаковський виступив із критикою складу російських сил, задіяних у війні проти України.
У своїй заяві він стверджує, що на окуповані території прибуває значна кількість людей із різних регіонів Росії, яких він характеризує як соціально проблемний контингент. За його словами, йдеться про велику кількість осіб із ознаками психологічних проблем, і частина з них, імовірно, не планує повертатися назад після завершення бойових дій. Ходаковський також висловив занепокоєння наслідками такого явища для окупованих територій.



