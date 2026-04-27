«Солдаты России не выдерживают»: что происходит с ранеными бойцами в больницах

Медицинский работник одной из больниц в городе Иркутск рассказал о сложной ситуации с военными, проходящими лечение после участия в боевых действиях.

Раненые солдаты рф

По его словам, значительная часть пациентов имеет тяжелые травмы, включая ампутации конечностей, а также серьезные психические расстройства.

Он отмечает, что такие состояния часто приводят к проблемам в поведении, в частности, агрессии и дезадаптации, что влияет и на их семьи.

Медик также сообщил о случаях опасного поведения пациентов в больницах. По его словам, случались инциденты, когда медперсонал подвергался угрозам во время работы.

Отдельно он обратил внимание на общую нагрузку на медицинскую систему: часть работников не выдерживает условий работы и вынуждена увольняться.

По его словам, ситуация в отделениях остается напряженной из-за большого количества пациентов с тяжелыми физическими и психологическими последствиями войны.

Эксперты отмечают, что подобные проблемы могут свидетельствовать о масштабных долгосрочных последствиях войны для россиян.

