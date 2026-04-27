Росіяни переймаються за те, що їхні військові психічно хворі
Росіяни переймаються за те, що їхні військові психічно хворі

Колишній польовий командир “ДНР” виступив із різкою критикою складу російських сил на війні

27 квітня 2026, 23:03
Один із колишніх польових командирів угруповання “ДНР” Олександр Ходаковський виступив із критикою складу російських сил, задіяних у війні проти України.

Психічно хворі військові рф

У своїй заяві він стверджує, що на окуповані території прибуває значна кількість людей із різних регіонів Росії, яких він характеризує як соціально проблемний контингент.

За його словами, йдеться про велику кількість осіб із ознаками психологічних проблем, і частина з них, імовірно, не планує повертатися назад після завершення бойових дій.

Ходаковський також висловив занепокоєння наслідками такого явища для окупованих територій.

Його заява викликала резонанс, оскільки подібна критика лунає від представника проросійських сил, який бере участь у конфлікті з 2014 року.

Експерти зазначають, що подібні висловлювання можуть свідчити про внутрішні проблеми та напруження в середовищі російських і проросійських підрозділів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Дніпропетровській області після мобілізації помер 43-річний архітектор Євген Лагунов. За фактом його смерті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство”.
Як повідомляє мати чоловіка, 2 квітня його затримали співробітники територіального центру комплектування. Після проходження медичної комісії його визнали придатним до служби в тилу та направили до районного ТЦК. За її словами, вже через кілька годин після цього чоловік опинився в лікарні з тяжкими травмами. Медики діагностували забій головного мозку, переломи носових пазух і плечової кістки. Його ввели у медикаментозну кому.



