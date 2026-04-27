Росіяни переймаються за те, що їхні військові психічно хворі

Ткачова Марія
Один із колишніх польових командирів угруповання “ДНР” Олександр Ходаковський виступив із критикою складу російських сил, задіяних у війні проти України.
Психічно хворі військові рф
У своїй заяві він стверджує, що на окуповані території прибуває значна кількість людей із різних регіонів Росії, яких він характеризує як соціально проблемний контингент.
За його словами, йдеться про велику кількість осіб із ознаками психологічних проблем, і частина з них, імовірно, не планує повертатися назад після завершення бойових дій.
Ходаковський також висловив занепокоєння наслідками такого явища для окупованих територій.
Його заява викликала резонанс, оскільки подібна критика лунає від представника проросійських сил, який бере участь у конфлікті з 2014 року.
Експерти зазначають, що подібні висловлювання можуть свідчити про внутрішні проблеми та напруження в середовищі російських і проросійських підрозділів.