Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Один из бывших полевых командиров группировки ДНР Александр Ходаковский выступил с критикой состава российских сил, задействованных в войне против Украины.
Психически больные военные России
В своем заявлении он утверждает, что на оккупированные территории прибывает значительное количество людей из разных регионов России, которые он характеризует как социально проблемный контингент.
По его словам, речь идет о большом количестве лиц с признаками психологических проблем, и часть из них, по всей вероятности, не планирует возвращаться назад после завершения боевых действий.
Ходаковский также выразил обеспокоенность последствиями такого явления для оккупированных территорий.
Его заявление вызвало резонанс, поскольку подобная критика раздается от представителя пророссийских сил, участвующего в конфликте с 2014 года.
Эксперты отмечают, что подобные высказывания могут свидетельствовать о внутренних проблемах и напряжениях в среде российских и пророссийских подразделений.