76831

2287.44

44.09

51.76

Война с Россией Россияне переживают за то, что их военные психически больны
Россияне переживают за то, что их военные психически больны

Бывший полевой командир ДНР выступил с резкой критикой состава российских сил на войне

27 апреля 2026, 23:03
Ткачова Марія

Один из бывших полевых командиров группировки ДНР Александр Ходаковский выступил с критикой состава российских сил, задействованных в войне против Украины.

Психически больные военные России

В своем заявлении он утверждает, что на оккупированные территории прибывает значительное количество людей из разных регионов России, которые он характеризует как социально проблемный контингент.

По его словам, речь идет о большом количестве лиц с признаками психологических проблем, и часть из них, по всей вероятности, не планирует возвращаться назад после завершения боевых действий.

Ходаковский также выразил обеспокоенность последствиями такого явления для оккупированных территорий.

Его заявление вызвало резонанс, поскольку подобная критика раздается от представителя пророссийских сил, участвующего в конфликте с 2014 года.

Эксперты отмечают, что подобные высказывания могут свидетельствовать о внутренних проблемах и напряжениях в среде российских и пророссийских подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Днепропетровской области после мобилизации скончался 43-летний архитектор Евгений Лагунов. По факту его смерти правоохранители открыли уголовное производство по статье "преднамеренное убийство".
Как сообщает мать мужчины, 2 апреля его задержали сотрудники территориального центра комплектования. После прохождения медицинской комиссии его сочли годным к службе в тылу и направили в районный ТЦК. По ее словам, уже через несколько часов после этого мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами. Медики диагностировали ушиб головного мозга, переломы носовых пазух и плечевой кости. Его ввели в медикаментозную кому.



