Навіть не доїхав до фронту: чоловік помер після 6 днів після мобілізації
Навіть не доїхав до фронту: чоловік помер після 6 днів після мобілізації

У Дніпропетровській області після мобілізації помер 43-річний чоловік. Поліція відкрила кримінальне провадження

27 квітня 2026, 20:50
Автор:
Ткачова Марія

У Дніпропетровській області після мобілізації помер 43-річний архітектор Євген Лагунов. За фактом його смерті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство”.

Смерть чоловіка після мобілізації у Дніпрі

Як повідомляє мати чоловіка, 2 квітня його затримали співробітники територіального центру комплектування. Після проходження медичної комісії його визнали придатним до служби в тилу та направили до районного ТЦК.

За її словами, вже через кілька годин після цього чоловік опинився в лікарні з тяжкими травмами. Медики діагностували забій головного мозку, переломи носових пазух і плечової кістки. Його ввели у медикаментозну кому.

8 квітня чоловік помер.

У ТЦК заявили, що причиною госпіталізації став епілептичний напад. Водночас мати загиблого стверджує, що її син не мав такого захворювання.

Наразі обставини інциденту встановлюються в межах досудового розслідування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що рейтинг підтримки російського диктатора Володимира Путіна знизився до 65,6% — це найнижчий показник із початку повномасштабної війни проти України.
Про це повідомляє The Washington Post, зазначаючи, що така динаміка може свідчити про зростання втоми російського суспільства від війни. За даними видання, на настрої громадян також впливають міжнародні санкції, а також спроби російської влади обмежити доступ до інтернету. Один із російських чиновників на умовах анонімності зазначив, що загальний настрій у суспільстві змінюється. За його словами, дедалі більше людей вважають, що війна триває занадто довго.



