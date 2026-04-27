Навіть не доїхав до фронту: чоловік помер після 6 днів після мобілізації

Ткачова Марія
У Дніпропетровській області після мобілізації помер 43-річний архітектор Євген Лагунов. За фактом його смерті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство”.
Смерть чоловіка після мобілізації у Дніпрі
Як повідомляє мати чоловіка, 2 квітня його затримали співробітники територіального центру комплектування. Після проходження медичної комісії його визнали придатним до служби в тилу та направили до районного ТЦК.
За її словами, вже через кілька годин після цього чоловік опинився в лікарні з тяжкими травмами. Медики діагностували забій головного мозку, переломи носових пазух і плечової кістки. Його ввели у медикаментозну кому.
8 квітня чоловік помер.
У ТЦК заявили, що причиною госпіталізації став епілептичний напад. Водночас мати загиблого стверджує, що її син не мав такого захворювання.
Наразі обставини інциденту встановлюються в межах досудового розслідування.