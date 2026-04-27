“Досить воювати”: рейтинг Путіна впав до неможливості

Ткачова Марія
Рейтинг підтримки російського диктатора Володимира Путіна знизився до 65,6% — це найнижчий показник із початку повномасштабної війни проти України.
Про це повідомляє The Washington Post, зазначаючи, що така динаміка може свідчити про зростання втоми російського суспільства від війни.
За даними видання, на настрої громадян також впливають міжнародні санкції, а також спроби російської влади обмежити доступ до інтернету.
Один із російських чиновників на умовах анонімності зазначив, що загальний настрій у суспільстві змінюється. За його словами, дедалі більше людей вважають, що війна триває занадто довго.
Він також додав, що частина росіян порівнює її тривалість із Другою світовою війною, водночас відзначаючи відсутність значних результатів на фронті.
Експерти зазначають, що навіть незначні коливання рівня підтримки в авторитарних системах можуть свідчити про внутрішні зміни настроїв у суспільстві.