“Досить воювати”: рейтинг Путіна впав до неможливості

Рейтинг підтримки російського диктатора Володимира Путіна знизився до 65,6% — це найнижчий показник із початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє The Washington Post, зазначаючи, що така динаміка може свідчити про зростання втоми російського суспільства від війни.

За даними видання, на настрої громадян також впливають міжнародні санкції, а також спроби російської влади обмежити доступ до інтернету.

Один із російських чиновників на умовах анонімності зазначив, що загальний настрій у суспільстві змінюється. За його словами, дедалі більше людей вважають, що війна триває занадто довго.

Він також додав, що частина росіян порівнює її тривалість із Другою світовою війною, водночас відзначаючи відсутність значних результатів на фронті.

Експерти зазначають, що навіть незначні коливання рівня підтримки в авторитарних системах можуть свідчити про внутрішні зміни настроїв у суспільстві.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України повідомили про уточнені результати уражень нафтопереробної інфраструктури на території Росії.

Зокрема, за оновленими даними, внаслідок удару 26 квітня 2026 року по нафтопереробному заводу в місті Ярославль підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти. Також підтверджено наслідки ураження 20 квітня 2026 року в районі нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї РФ. У результаті удару було знищено 24 резервуари та ще чотири отримали пошкодження. Українські військові зазначають, що такі дії спрямовані на зниження спроможностей противника забезпечувати свою армію ресурсами.

