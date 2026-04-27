Та невже: у рф підтвердили втрати після української атаки

Сили оборони України повідомили про уточнені результати уражень нафтопереробної інфраструктури на території Росії.

Зокрема, за оновленими даними, внаслідок удару 26 квітня 2026 року по нафтопереробному заводу в місті Ярославль підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Також підтверджено наслідки ураження 20 квітня 2026 року в районі нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї РФ. У результаті удару було знищено 24 резервуари та ще чотири отримали пошкодження.

Українські військові зазначають, що такі дії спрямовані на зниження спроможностей противника забезпечувати свою армію ресурсами.

У Силах оборони наголошують, що подібні операції триватимуть і надалі в межах протидії збройній агресії Росії проти України.

