“Проснемося в іншій країні”: у РФ прогнозують зміну влади

Російський блогер Ілля Ремесло заявив про ймовірність масштабних політичних змін у Росії наприкінці 2026 — на початку 2027 року.

Росіяни говорять про зміну влади в рф

В інтерв’ю Ксенії Собчак він висловив думку, що країну очікує “злам попередньої системи” та формування нової.

За його словами, йдеться не про революцію чи відкритий військовий переворот, а про більш закритий сценарій — так званий “палацовий переворот”.

Ремесло пояснив, що подібні зміни можуть відбутися непомітно для суспільства, за аналогією з подіями 1953 року, коли відбулася зміна влади після смерті Йосипа Сталіна.

Блогер також стверджує, що серед представників російської влади нібито зростає невдоволення чинним керівництвом. За його словами, частина еліт не підтримує політику Володимира Путіна, оскільки втратила доступ до ресурсів і впливу.

Він додав, що накопичення внутрішніх протиріч у системі може призвести до різких змін у найближчій перспективі.

Водночас подібні заяви не мають офіційного підтвердження і залишаються на рівні особистих оцінок.



