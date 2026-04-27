Российский блоггер Илья Ремесло заявил о вероятности масштабных политических изменений в России в конце 2026 – начале 2027 года.

Россияне говорят о смене власти в РФ

В интервью Ксении Собчак он выразил мнение, что страну ожидает "взлом предыдущей системы" и формирование новой.

По его словам, речь идет не о революции или открытом военном перевороте, а о более закрытом сценарии — так называемом "дворцовом перевороте".

Ремесло объяснил, что подобные изменения могут произойти незаметно для общества, по аналогии с событиями 1953 г., когда произошла смена власти после смерти Иосифа Сталина.

Блогер также утверждает, что среди представителей российских властей якобы растет недовольство действующим руководством. По его словам, часть элит не поддерживает политику Владимира Путина, поскольку потеряла доступ к ресурсам и влиянию.

Он добавил, что накопление внутренних противоречий в системе может привести к резким изменениям в перспективе.

В то же время, подобные заявления не имеют официального подтверждения и остаются на уровне личных оценок.



Первое ранение произошло в марте 2015 во время операции ГУР МО Украины на оккупированной территории Донбасса. Группа пыталась уничтожить комплекс радиоэлектронной борьбы, однако во время ухода в район Горловки попала на минное поле. В результате взрыва Буданов получил ранения — обломки попали в шею и лопатку. По словам собратьев, он просил оставить его, однако его эвакуировали и впоследствии прооперировали в Днепре.

