Три поранення Буданова: вражаючі нові деталі

Українське медіа Бабель опублікувало нові подробиці щодо бойового досвіду Кирила Буданова, зокрема про три поранення, які він отримав під час служби.

Поранення Буданова

Перше поранення сталося у березні 2015 року під час операції ГУР МО України на окупованій території Донеччини. Група намагалася знищити комплекс радіоелектронної боротьби, однак під час відходу в районі Горлівки потрапила на мінне поле.

Унаслідок вибуху Буданов отримав поранення — уламки влучили в шию та лопатку. За словами побратимів, він просив залишити його, однак його евакуювали та згодом прооперували у Дніпрі.

Друге поранення, за даними видання, сталося пізніше. Його обставини не деталізуються, однак дружина Буданова згадує, що він повідомив про це під час телефонної розмови, зберігаючи спокій і навіть жартуючи.

Третє поранення він отримав у грудні 2016 року під час виконання бойового завдання — куля серйозно пошкодила лікоть правої руки.

Реабілітацію після цього він проходив у Walter Reed National Military Medical Center. Лікування оплачувала американська сторона, а додаткові витрати покривали донори.

Зазначається, що до США він потрапив лише через кілька місяців після поранення.

Водночас близькі та колеги Буданова заперечують інформацію російської пропаганди про його нібито поранення під час повномасштабної війни.

