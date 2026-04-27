Три ранения Буданова: впечатляющие новые детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Три ранения Буданова: впечатляющие новые детали

Издание Бабель обнародовало детали трех ранений Кирилла Буданова, полученных во время боевых операций

27 апреля 2026, 18:27
Ткачова Марія

Украинское медиа Бабель опубликовало новые подробности о боевом опыте Кирилла Буданова, в том числе о трех ранениях, которые он получил во время службы.

Ранения Буданова

Первое ранение произошло в марте 2015 во время операции ГУР МО Украины на оккупированной территории Донбасса. Группа пыталась уничтожить комплекс радиоэлектронной борьбы, однако во время ухода в район Горловки попала на минное поле.

В результате взрыва Буданов получил ранения — обломки попали в шею и лопатку. По словам собратьев, он просил оставить его, однако его эвакуировали и впоследствии прооперировали в Днепре.

Второе ранение, по данным издания, произошло позже. Его обстоятельства не детализируются, однако жена Буданова вспоминает, что он сообщил об этом во время телефонного разговора, сохраняя покой и даже шутя.

Третье ранение он получил в декабре 2016 года во время выполнения боевого задания — пуля серьезно повредила локоть правой руки.

Реабилитацию после этого он проходил в Walter Reed National Military Medical Center. Лечение оплачивала американская сторона, а дополнительные расходы покрывали доноры.

Отмечается, что в США он попал только спустя несколько месяцев после ранения.

В то же время близкие и коллеги Буданова отрицают информацию российской пропаганды о его ранении во время полномасштабной войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший украинский военнопленный рассказал об условиях содержания и собственном опыте пережитых религиозных праздников в российской неволе.
По его словам, Пасха в плену не имела ничего общего с праздником. Вместо традиционной пищи пленным выдавали испорченные продукты — картофель с признаками порчи, непригодное к употреблению мясо и хлеб, поврежденный грызунами. Напитки, как отмечает военный, имели посторонний привкус, что делало их опасными для употребления. Он рассказывает, что во время больших религиозных праздников, в частности, Пасхи и Рождества, пленные не получали никаких послаблений. Напротив — в эти дни, по его словам, усиливалось давление, включая физические насилия и применение электрошока.



Источник: https://gordonua.com/section-politics/news-otryakhnulsya-y-poshel-smy-vpervyie-rasskazaly-o-tryokh-ranenyyakh-budanova-27-04-2026.html
