Три ранения Буданова: впечатляющие новые детали

Украинское медиа Бабель опубликовало новые подробности о боевом опыте Кирилла Буданова, в том числе о трех ранениях, которые он получил во время службы.

Ранения Буданова

Первое ранение произошло в марте 2015 во время операции ГУР МО Украины на оккупированной территории Донбасса. Группа пыталась уничтожить комплекс радиоэлектронной борьбы, однако во время ухода в район Горловки попала на минное поле.

В результате взрыва Буданов получил ранения — обломки попали в шею и лопатку. По словам собратьев, он просил оставить его, однако его эвакуировали и впоследствии прооперировали в Днепре.

Второе ранение, по данным издания, произошло позже. Его обстоятельства не детализируются, однако жена Буданова вспоминает, что он сообщил об этом во время телефонного разговора, сохраняя покой и даже шутя.

Третье ранение он получил в декабре 2016 года во время выполнения боевого задания — пуля серьезно повредила локоть правой руки.

Реабилитацию после этого он проходил в Walter Reed National Military Medical Center. Лечение оплачивала американская сторона, а дополнительные расходы покрывали доноры.

Отмечается, что в США он попал только спустя несколько месяцев после ранения.

В то же время близкие и коллеги Буданова отрицают информацию российской пропаганды о его ранении во время полномасштабной войны.

