Та неужели: в России подтвердили потери после украинской атаки

Силы обороны Украины сообщили об уточненных результатах поражений нефтеперерабатывающей инфраструктуры на территории России.

Украинская атака по нефтебазам

В частности, по обновленным данным, в результате удара 26 апреля 2026 года по нефтеперерабатывающему заводу в городе Ярославль подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.

Также подтверждены последствия поражения 20 апреля 2026 года в районе нефтеперерабатывающего завода Туапсинский в Краснодарском крае РФ. В результате удара были уничтожены 24 резервуара и еще четыре получили повреждения.

Украинские военные отмечают, что подобные действия направлены на снижение способностей противника обеспечивать свою армию ресурсами.

В Силах обороны отмечают, что подобные операции будут продолжаться и дальше в рамках противодействия вооруженной агрессии России против Украины.

