"Довольно воевать": рейтинг Путина упал до невозможности

Рейтинг поддержки российского диктатора Владимира Путина снизился до 65,6% — самый низкий показатель с начала полномасштабной войны против Украины.

Рейтинг Путина

Об этом сообщает The Washington Post, отмечая, что подобная динамика может свидетельствовать о росте усталости российского общества от войны.

По данным издания, на настроения граждан также оказывают влияние международные санкции, а также попытки российских властей ограничить доступ к интернету.

Один из российских чиновников на условиях анонимности отметил, что общий настрой в обществе меняется. По его словам, все больше людей считают, что война длится слишком долго.

Он также добавил, что часть россиян сравнивает ее продолжительность со Второй мировой войной, отмечая отсутствие значительных результатов на фронте.

Эксперты отмечают, что даже незначительные колебания уровня поддержки в авторитарных системах могут свидетельствовать о внутренних изменениях настроений общества.

