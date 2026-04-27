Даже не доехал до фронта: мужчина умер после 6 дней после мобилизации

Ткачова Марія
В Днепропетровской области после мобилизации скончался 43-летний архитектор Евгений Лагунов. По факту его смерти правоохранители открыли уголовное производство по статье "преднамеренное убийство".
Смерть мужчины после мобилизации в Днепре
Как сообщает мать мужчины, 2 апреля его задержали сотрудники территориального центра комплектования. После прохождения медицинской комиссии его сочли годным к службе в тылу и направили в районный ТЦК.
По ее словам, уже через несколько часов после этого мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами. Медики диагностировали ушиб головного мозга, переломы носовых пазух и плечевой кости. Его ввели в медикаментозную кому.
8 апреля мужчина скончался.
В ТЦК заявили, что причиной госпитализации стал эпилептический приступ. В то же время мать погибшего утверждает, что у ее сына не было такого заболевания.
Пока обстоятельства инцидента устанавливаются в рамках досудебного расследования.