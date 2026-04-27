Росіяни намагаються прорвати оборону: звідки тисне армія агресора

На Добропільському напрямку в районі Родинського тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська здійснюють постійні спроби інфільтрації у населений пункт.

Ситуація навколо Родинського

Про це повідомив військовий Сил оборони з позивним “Алекс”.

За його словами, противник активно просочується в місто малими групами, однак зазнає значних втрат під час цих спроб.

Водночас російські сили посилюють наступальні дії з інших напрямків. Зокрема, вони намагаються просунутися в бік Шевченко зі сторони населеного пункту Гришине.

Метою таких дій, за словами військового, є перерізання логістичних маршрутів Сил оборони України та спроба вийти в тил українських підрозділів, які утримують позиції в Родинському.

Ситуація на ділянці залишається напруженою, бойові дії тривають.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Костянтинівка ситуація залишається критичною — російські війська щодня штурмують населений пункт і його околиці.

Про це повідомив пресофіцер 100 окрема механізована бригада Дмитро Зінюк в ефірі Суспільне. За його словами, у місті майже не залишилося цілих будівель, а сама Костянтинівка дедалі більше нагадує “місто з фільму жахів”. Військовий зазначив, що через погіршення погодних умов окупанти активізували артилерійські удари. Лише у смузі відповідальності бригади щодоби фіксують близько 300 обстрілів. Крім того, російські сили атакують прилеглі населені пункти та намагаються завдавати ударів по логістичних маршрутах Сил оборони України. Попри це, українські військові продовжують стримувати наступ противника та утримувати позиції.

