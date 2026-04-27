Россияне пытаются прорвать оборону: откуда давит армия агрессора

На Добропольском направлении в районе Родинского продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска предпринимают постоянные попытки инфильтрации в населенный пункт.

Ситуация вокруг Родинского

Об этом сообщил военный Сил обороны с позывным "Алексом".

По его словам, противник активно проникает в город малыми группами, однако несет значительные потери во время этих попыток.

В то же время, российские силы усиливают наступательные действия по другим направлениям. В частности, они пытаются продвинуться в сторону Шевченко со стороны населенного пункта Гришино.

Целью таких действий, по словам военного, является перерезание логистических маршрутов Сил обороны Украины и попытка выйти в тыл украинских подразделений, удерживающих позиции в Родинском.

Ситуация на участке остается напряженной, боевые действия продолжаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Константиновка ситуация остается критической — российские войска ежедневно штурмуют населенный пункт и его окрестности.

Об этом сообщил пресс-офицер 100 отдельная механизированная бригада Дмитрий Зинюк в эфире Общественное. По его словам, в городе почти не осталось целых зданий, а сама Константиновка все больше напоминает "город из фильма ужасов". Военный отметил, что из-за ухудшения погодных условий оккупанты активизировали артиллерийские удары. Только в полосе ответственности бригады ежесуточно фиксируют около 300 обстрелов. Кроме того, российские силы атакуют близлежащие населенные пункты и пытаются наносить удары по логистическим маршрутам Сил обороны Украины. Тем не менее, украинские военные продолжают сдерживать наступление противника и удерживать позиции.

