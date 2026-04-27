Яке місто в Україні перетворилося на місто з фільмів жахів

У місті Костянтинівка ситуація залишається критичною — російські війська щодня штурмують населений пункт і його околиці.

Який вигляд має зараз Костянтинівка

Про це повідомив пресофіцер 100 окрема механізована бригада Дмитро Зінюк в ефірі Суспільне.

За його словами, у місті майже не залишилося цілих будівель, а сама Костянтинівка дедалі більше нагадує “місто з фільму жахів”.

Військовий зазначив, що через погіршення погодних умов окупанти активізували артилерійські удари. Лише у смузі відповідальності бригади щодоби фіксують близько 300 обстрілів.

Крім того, російські сили атакують прилеглі населені пункти та намагаються завдавати ударів по логістичних маршрутах Сил оборони України.

Попри це, українські військові продовжують стримувати наступ противника та утримувати позиції.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б ританське видання The Sunday Times повідомило про інцидент серед російських військових, який, за наявною інформацією, стався на Донеччині.

Як зазначається, йдеться про перехоплену розмову, надану українською розвідкою, у якій один із російських офіцерів розповідає про випадок жорстокого насильства у підрозділі. За його словами, військовий із позивним “Кульгавий” нібито вбив двох своїх товаришів і намагався вжити частини їхніх тіл. Після цього, як стверджується, інші військові ліквідували нападника. Інцидент, за даними видання, стався у листопаді 2025 року поблизу міста Мирноград. У тій же розмові російські військові скаржаться на нестачу продовольства. Водночас незалежного підтвердження цієї інформації немає, а такі дані потребують додаткової перевірки.

