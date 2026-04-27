В Константиновке ситуация остается критической — российские войска ежедневно штурмуют населенный пункт и его окрестности.

Как выглядит сейчас Константиновка

Об этом сообщил пресс-офицер 100 отдельная механизированная бригада Дмитрий Зинюк в эфире Общественное.

По его словам, в городе почти не осталось целых зданий, а сама Константиновка все больше напоминает "город из фильма ужасов".

Военный отметил, что из-за ухудшения погодных условий оккупанты активизировали артиллерийские удары. Только в полосе ответственности бригады ежесуточно фиксируют около 300 обстрелов.

Кроме того, российские силы атакуют близлежащие населенные пункты и пытаются наносить удары по логистическим маршрутам Сил обороны Украины.

Тем не менее, украинские военные продолжают сдерживать наступление противника и удерживать позиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ританское издание The Sunday Times сообщило об инциденте среди российских военных, который, по имеющейся информации, произошел в Донецкой области.

Как говорится, речь идет о перехваченном разговоре, предоставленном украинской разведкой, в котором один из российских офицеров рассказывает о случае жестокого насилия в подразделении. По его словам, военный с позывным "Хромой" якобы убил двух своих товарищей и пытался применить части их тел. После этого, как утверждается, другие военные ликвидировали нападающего. Инцидент, по данным издания, произошел в ноябре 2025 года вблизи города Мирноград. В том же разговоре русские военные жалуются на нехватку продовольствия. В то же время, независимого подтверждения этой информации нет, а такие данные требуют дополнительной проверки.

