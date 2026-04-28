ВСУ разбили вщент грузовик с россиянами

Операторы беспилотников батальона Black Sky бригады Спартан поразили грузовик с российскими военными в районе населенного пункта Пески вблизи оккупированного Донецка.

Украинские воины разбили технику россиян

По данным военных, удар был нанесен с помощью дрона-камикадзе.

Отмечается, что это первая операция подразделения в тылу противника. Украинские операторы регулярно совершают подобные вылеты, нанося урон живой силе и технике оккупантов.

В подразделе подчеркивают, что подобные действия направлены на ослабление возможностей врага на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Добропольском направлении в районе Родинского продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска предпринимают постоянные попытки инфильтрации в населенный пункт.

Об этом сообщил военный Сил обороны с позывным "Алексом". По его словам, противник активно проникает в город малыми группами, однако несет значительные потери во время этих попыток. В то же время, российские силы усиливают наступательные действия по другим направлениям. В частности, они пытаются продвинуться в сторону Шевченко со стороны населенного пункта Гришино. Целью таких действий, по словам военного, является перерезание логистических маршрутов Сил обороны Украины и попытка выйти в тыл украинских подразделений, удерживающих позиции в Родинском. Ситуация на участке остается напряженной, боевые действия продолжаются.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ританское издание The Sunday Times сообщило об инциденте среди российских военных, который, по имеющейся информации, произошел в Донецкой области.

Как говорится, речь идет о перехваченном разговоре, предоставленном украинской разведкой, в котором один из российских офицеров рассказывает о случае жестокого насилия в подразделении. По его словам, военный с позывным "Хромой" якобы убил двух своих товарищей и пытался применить части их тел. После этого, как утверждается, другие военные ликвидировали нападающего. Инцидент, по данным издания, произошел в ноябре 2025 года вблизи города Мирноград.

