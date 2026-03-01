ЗСУ прорвали оборону росіян на одному з напрямків: деталі

Українські військові заявили про прорив оборони російських сил на Олександрівському напрямку, що знаходиться на ділянці на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. За даними Десантно-штурмові війська ЗСУ, операцію здійснили бійці 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування.

ЗСУ прорвали оборони росіян. Фото з відкритих джерел

У повідомленні командування ДШВ вказано, що українські військові прорвали лінію оборони росіян на Олександрівському напрямку.

"Наземні бойові групи розвідки "CG132" 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу ШР ДШВ ЗС України прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку. Під час операції були знищені ворожі вогневі споруди, жива сила, місця зберігання боєприпасів окупантів", — йдеться в заяві.

За оцінкою військових, це дозволило зірвати плани окупантів щодо подальшого наступу та створити плацдарм для просування інших підрозділів Сил оборони.

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що активні бойові дії на цьому напрямку тривають із середини січня. За його словами, українські підрозділи провели низку контратак поблизу Тернового та Калинівського, відкинувши противника від адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Олександрівський напрямок має стратегічне значення, адже контроль над ним впливає на безпеку одразу кількох регіонів. Ключовим завданням ЗСУ залишається стримування та розгром угруповання російських військ, щоб не допустити їхнього просування вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей.

