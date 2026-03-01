Росія програла "битву за зиму": яка ключова зміна сталася на фронті

Член Наглядової ради Агенції оборонних закупівель і керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що Україна "виграла битву за зиму". За його словами, вперше за багато місяців Сили оборони почали звільняти більше українських територій, ніж втрачають.

Україна виграла "битву за зиму". Фото: Дарина Дмитренко/LIGA.net

Тарас Чмут у дописі в мережі Х підбив підсумки зимової наступальної кампанії Росії. За його словами, попри активність росіян на фронті, Україна змогла переломити ситуацію на війні.

"Росія програла "битву за зиму". А ми виграли. Перший день весни. Сонячний день довшає. Стає тепліше. Україна продовжує боротьбу. На фронті, вперше за багато місяців, а може й років, ми почали звільняти більше територій аніж втрачати", — пише Чмут.

Керівник фонду "Повернись живим" подякував тим хто тримає фронт, а також силам ППО, енергетикам, комунальникам та "і кожному з нас, за стійкість". За його словами, "Україна виграла битву за зиму".

Заява Чмута пролунала на тлі складної ситуації на окремих ділянках фронту. Аналітики DeepState наприкінці лютого повідомляли про просування російських військ біля населених пунктів Донецької області, а також про новий прорив у Сумській області. Водночас речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявляв про звільнення понад 300 кв. км у Запорізькій області.

