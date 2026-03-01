logo

Россия проиграла "битву за зиму": какое ключевое изменение произошло на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия проиграла "битву за зиму": какое ключевое изменение произошло на фронте

Тарас Чмут заявил, что Украина впервые за долгое время освобождает больше территорий, чем теряет.

1 марта 2026, 14:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Член Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что Украина "выиграла битву за зиму". По его словам, впервые за многие месяцы Силы обороны начали освобождать больше украинских территорий, чем теряют.

Россия проиграла "битву за зиму": какое ключевое изменение произошло на фронте

Украина выиграла "битву за зиму". Фото: Дарья Дмитренко/LIGA.net

Тарас Чмут в сообщении в сети Х подвел итоги зимней наступательной кампании России. По его словам, несмотря на активность россиян на фронте Украина смогла переломить ситуацию на войне.

"Россия проиграла "битву за зиму". А мы выиграли. Первый день весны. Солнечный день удлиняется. Становится теплее. Украина продолжает борьбу. На фронте, впервые за много месяцев, а может и лет, мы начали освобождать больше территорий, чем терять", — пишет Чмут.

Руководитель фонда "Вернись живым" поблагодарил тех, кто держит фронт, а также силы ПВО, энергетиков, коммунальщиков и "и каждого из нас, за устойчивость". По его словам, "Украина выиграла битву за зиму".

Заявление Чмута раздалось на фоне сложной ситуации на отдельных участках фронта. Аналитики DeepState в конце февраля сообщали о продвижении российских войск у населенных пунктов Донецкой области, а также о новом прорыве в Сумской области. В то же время пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин заявлял об освобождении более 300 кв. км в Запорожской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ОП Кирилл Буданов заявил о существовании графика для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Чмута, что Украина должна воевать не за территорию, а за сохранение украинских жизней и увеличение потерь России.



Источник: https://x.com/TarasChmut/status/2028035295455637879
