logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ прорвали оборону россиян в одном из направлений: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ прорвали оборону россиян в одном из направлений: детали

Десантно-штурмовые войска ВСУ заявили о прорыве обороны РФ на Александровском направлении и уничтожении позиций врага.

1 марта 2026, 18:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинские военные заявили о прорыве обороны российских сил на Александровском направлении, находящемся на участке на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. По данным Десантно-штурмовые войска ВСУ, операцию провели бойцы 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования.

ВСУ прорвали оборону россиян в одном из направлений: детали

ВСУ прорвали обороны россиян. Фото из открытых источников

В сообщении командования ДШУ говорится, что украинские военные прорвали линию обороны россиян на Александровском направлении.

"Наземные боевые группы разведки "CG132" 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ИИ ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении. Во время операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живая сила, места хранения боеприпасов оккупантов", — говорится в заявлении.

По оценке военных, это позволило сорвать планы оккупантов по дальнейшему наступлению и создать плацдарм для продвижения других подразделений Сил обороны.

Ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются с середины января. По его словам, украинские подразделения провели ряд контратак вблизи Тернового и Калиновского, отверг противника от административной границы Днепропетровской области.

Александровское направление имеет стратегическое значение, ведь контроль над ним влияет на безопасность нескольких регионов. Ключевой задачей ВСУ остается сдерживание и разгром группировки российских войск, чтобы не допустить их продвижения вглубь Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация на фронте кардинально изменилась. Что сейчас происходит на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Буданов назвал украинские условия, которые приняла Россия на переговорах, но есть важный нюанс.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/1906406686695486
Теги:

Новости

Все новости