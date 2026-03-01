ВСУ прорвали оборону россиян в одном из направлений: детали

Украинские военные заявили о прорыве обороны российских сил на Александровском направлении, находящемся на участке на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. По данным Десантно-штурмовые войска ВСУ, операцию провели бойцы 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования.

ВСУ прорвали обороны россиян. Фото из открытых источников

В сообщении командования ДШУ говорится, что украинские военные прорвали линию обороны россиян на Александровском направлении.

"Наземные боевые группы разведки "CG132" 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ИИ ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении. Во время операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живая сила, места хранения боеприпасов оккупантов", — говорится в заявлении.

По оценке военных, это позволило сорвать планы оккупантов по дальнейшему наступлению и создать плацдарм для продвижения других подразделений Сил обороны.

Ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются с середины января. По его словам, украинские подразделения провели ряд контратак вблизи Тернового и Калиновского, отверг противника от административной границы Днепропетровской области.

Александровское направление имеет стратегическое значение, ведь контроль над ним влияет на безопасность нескольких регионов. Ключевой задачей ВСУ остается сдерживание и разгром группировки российских войск, чтобы не допустить их продвижения вглубь Днепропетровской и Запорожской областей.

