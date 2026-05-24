ЗСУ потужно вдарили по Росії: які важливі об'єкти опинилися під атакою
ЗСУ потужно вдарили по Росії: які важливі об’єкти опинилися під атакою

Українські військові завдали ударів по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз", складах боєприпасів і кораблях РФ у Новоросійську.

24 травня 2026, 12:20
Сили оборони України заявили про нову серію ударів по важливих військових і логістичних об’єктах Росії та окупаційних військ. За даними Генерального штабу ЗСУ, під ураження потрапили нафтовий термінал у Краснодарському краї, склади боєприпасів, пункти управління дронами та кораблі Чорноморського флоту РФ.

ЗСУ атакували нафтовий термінал і кораблі РФ.

Як пише Генштаб ЗСУ, однією з ключових цілей став нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у селищі Волна Краснодарського краю. За попередньою інформацією, пошкоджено нафтоналивний стендер. Цей термінал вважається одним із найбільших експортних об’єктів Росії у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку до 20 мільйонів тонн нафти й нафтопродуктів щороку.

Крім того, термінал "Таманьнефтегаз" використовується для забезпечення російської армії.

Також повідомляється про ураження складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму, а також кількох складів матеріально-технічного забезпечення та паливно-мастильних матеріалів у Луганській області.

Окремо Генштаб повідомив про удари по пунктах управління безпілотниками в Бєлгородській і Курській областях Росії, а також на окупованій території Донеччини. Крім цього, під удар потрапило місце зосередження російських військових у Курській області.

Ще однією ціллю ЗСУ стала військово-морська база РФ у Новоросійську. За даними Генштабу, там уражено сторожовий корабель "Пытливый" та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39055
