Война с Россией ВСУ мощно ударили по России: какие важные объекты оказались под атакой
ВСУ мощно ударили по России: какие важные объекты оказались под атакой

Украинские военные нанесли удары по нефтяному терминалу "Таманнефтегаз", складам боеприпасов и кораблям РФ в Новороссийске.

24 мая 2026, 12:20
Slava Kot

Силы обороны Украины заявили о новой серии ударов по важным военным и логистическим объектам России и оккупационным войскам. По данным Генерального штаба ВСУ, под поражение попали нефтяной терминал в Краснодарском крае, склады боеприпасов, пункты управления дронами и корабли Черноморского флота РФ.

ВСУ атаковали нефтяной терминал и корабли РФ. Фото из открытых источников

Как пишет Генштаб ВСУ, одной из ключевых целей стал нефтяной терминал "Таманнефтегаз" в поселке Волна Краснодарского края. По предварительной информации, поврежден нефтеналивной стендер. Этот терминал считается одним из самых крупных экспортных объектов России в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку до 20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно.

Кроме того, терминал "Таманнефтегаз" используется для обеспечения российской армии.

Также сообщается о поражении состава боеприпасов во временно оккупированном Крыму, а также нескольких складов материально-технического обеспечения и горюче-смазочных материалов в Луганской области.

Отдельно Генштаб сообщил об ударах по пунктам управления беспилотниками в Белгородской и Курской областях России, а также на оккупированной территории Донбасса. Кроме того, под удар попало место сосредоточения российских военных в Курской области.

Еще одной целью ВСУ стала военно-морская база РФ в Новороссийске. По данным Генштаба, там поражен сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер на воздушной подушке. Степень повреждений уточняется.

Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/39055
