ЗСУ поступово йдуть вперед: Сирський зробив обнадійливу заяву

Українські захисники на південному напрямку продовжують поступово просуватися вперед, провадячи бої за визволення українських населених пунктів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головком відвідав Південну операційну зону, де зараз тривають активні бойові дії.

Головнокомандувач зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у певних шпальтах.

"Сили оборони України утримують певні рубежі, знищують ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за визволення населених пунктів", — зазначив Сирський.

Головком на місці віддав розпорядження для вирішення проблемних питань. Також обговорили варіанти та перспективи подальших дій.

"Наші пріоритети — звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важливою є інформаційна тиша", — додав Олександр Сирський.

на фронті фактично зникає таке поняття, як "передній край". Зони проникнення для малих піхотних груп ЗСУ та росіян можуть досягати десяти кілометрів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська на ключових ділянках фронту, а на окремих напрямках українські підрозділи навіть переходять у наступ і повертають під контроль захоплені території.



