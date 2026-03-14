ЗСУ поступово йдуть вперед: Сирський зробив обнадійливу заяву

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Українські захисники на південному напрямку продовжують поступово просуватися вперед, провадячи бої за визволення українських населених пунктів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
Головком відвідав Південну операційну зону, де зараз тривають активні бойові дії.
Головнокомандувач зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у певних шпальтах.
Головком на місці віддав розпорядження для вирішення проблемних питань. Також обговорили варіанти та перспективи подальших дій.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на фронті фактично зникає таке поняття, як "передній край". Зони проникнення для малих піхотних груп ЗСУ та росіян можуть досягати десяти кілометрів. Про це йдеться у Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Також видання "Коментарі" повідомляло – головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська на ключових ділянках фронту, а на окремих напрямках українські підрозділи навіть переходять у наступ і повертають під контроль захоплені території.