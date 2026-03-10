logo

Линия фронта меняется: Сырский сделал важное заявление
Линия фронта меняется: Сырский сделал важное заявление

Главком отметил, противник терпит значительные, иногда критические потери в живой силе и технике

10 марта 2026, 13:55
Автор:
Кравцев Сергей

На фронте фактически исчезает такое понятие, как "передний край". Зоны проникновения для малых пехотных групп ВСУ и россиян могут достигать десяти километров. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Линия фронта меняется: Сырский сделал важное заявление

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 километров", — отметил Александр Сырский.

По его словам, несмотря на постоянные попытки противника просачиваться в глубь порядков ВСУ, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи, а на отдельных отрезках фронта проводят собственные активные наступательные действия.

"Противник терпит значительные, иногда критические потери в живой силе и технике. Украинские подразделения эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, последовательно снижая боевой потенциал российских войск, срывая их наступательные планы", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Читайте на портале "Комментарии" — Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают сдерживать российские войска на ключевых участках фронта, а на отдельных направлениях украинские подразделения даже переходят в наступление и возвращают под контроль захваченные территории.

Также издание "Комментарии" сообщало – достаточно болезненным вопросом является нехватка бронетехники на фронте. Однако оно может быть решено. Об этом у себя в Telegram рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Во время моих поездок в войска многие командиры бригад обращаются с просьбой помочь бронетехникой. Решаем и этот проблемный вопрос. В феврале несколько улучшилась тенденция получения международной военной помощи", — отметил Александр Сырский.




Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid023DPx4D1xYtgAaGAzPwkZt5Sseq66EnFp8kBeJv3EuMiTMYytzVx9ndggS3B83Txql
