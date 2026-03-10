Линия фронта меняется: Сырский сделал важное заявление

На фронте фактически исчезает такое понятие, как "передний край". Зоны проникновения для малых пехотных групп ВСУ и россиян могут достигать десяти километров. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 километров", — отметил Александр Сырский.

По его словам, несмотря на постоянные попытки противника просачиваться в глубь порядков ВСУ, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи, а на отдельных отрезках фронта проводят собственные активные наступательные действия.

"Противник терпит значительные, иногда критические потери в живой силе и технике. Украинские подразделения эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, последовательно снижая боевой потенциал российских войск, срывая их наступательные планы", — добавил главнокомандующий ВСУ.

"Во время моих поездок в войска многие командиры бригад обращаются с просьбой помочь бронетехникой. Решаем и этот проблемный вопрос. В феврале несколько улучшилась тенденция получения международной военной помощи", — отметил Александр Сырский.



