Линия фронта меняется: Сырский сделал важное заявление

Кравцев Сергей
На фронте фактически исчезает такое понятие, как "передний край". Зоны проникновения для малых пехотных групп ВСУ и россиян могут достигать десяти километров. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
По его словам, несмотря на постоянные попытки противника просачиваться в глубь порядков ВСУ, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи, а на отдельных отрезках фронта проводят собственные активные наступательные действия.
