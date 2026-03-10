logo_ukra

Лінія фронту змінюється: Сирський зробив важливу заяву
Лінія фронту змінюється: Сирський зробив важливу заяву

Головком зазначив, противник зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці

10 березня 2026, 13:55
Автор:
Кравцев Сергей

На фронті фактично зникає таке поняття, як "передній край". Зони проникнення для малих піхотних груп ЗСУ та росіян можуть сягати десяти кілометрів. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Лінія фронту змінюється: Сирський зробив важливу заяву

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається, і на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 кілометрів", — зазначив Олександр Сирський.

За його словами, попри постійні спроби противника просочуватися вглиб порядків ЗСУ, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту – проводять власні активні наступальні дії.

"Противник зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська на ключових ділянках фронту, а на окремих напрямках українські підрозділи навіть переходять у наступ і повертають під контроль захоплені території.

Також видання "Коментарі" повідомляло – досить болючим питанням є нестача бронетехніки на фронті. Проте воно може бути вирішене. Про це у себе в Telegram розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Під час моїх поїздок у війська багато командирів бригад звертаються з проханням допомогти бронетехнікою. Вирішуємо і це проблемне питання. У лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги", — зазначив Олександр Сирський.




Джерело: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid023DPx4D1xYtgAaGAzPwkZt5Sseq66EnFp8kBeJv3EuMiTMYytzVx9ndggS3B83Txql
