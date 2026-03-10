Лінія фронту змінюється: Сирський зробив важливу заяву

Рубрики
На фронті фактично зникає таке поняття, як "передній край". Зони проникнення для малих піхотних груп ЗСУ та росіян можуть сягати десяти кілометрів. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
За його словами, попри постійні спроби противника просочуватися вглиб порядків ЗСУ, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту – проводять власні активні наступальні дії.
За його словами, попри постійні спроби противника просочуватися вглиб порядків ЗСУ, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту – проводять власні активні наступальні дії.
досить болючим питанням є нестача бронетехніки на фронті. Проте воно може бути вирішене. Про це у себе в Telegram розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.