Лінія фронту змінюється: Сирський зробив важливу заяву

На фронті фактично зникає таке поняття, як "передній край". Зони проникнення для малих піхотних груп ЗСУ та росіян можуть сягати десяти кілометрів. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається, і на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 кілометрів", — зазначив Олександр Сирський.

За його словами, попри постійні спроби противника просочуватися вглиб порядків ЗСУ, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту – проводять власні активні наступальні дії.

"Противник зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани", — додав головнокомандувач ЗСУ.

