logo

BTC/USD

70538

ETH/USD

2067.93

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ постепенно идут вперед: Сырский обнадежил заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ постепенно идут вперед: Сырский обнадежил заявлением

Главком Александр Сырский рассказал о ситуации на юге

14 марта 2026, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники на южном направлении продолжают постепенно продвигаться вперед, ведя бои за освобождение украинских населенных пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком посетил Южную операционную зону, где сейчас идут активные боевые действия.

Главнокомандующий встретился с руководством наступательной группировки, а также командирами бригад, полков, батальонов, которые ведут наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, по текущей обстановке и действиям в определенных полосах.

"Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", — отметил Сырский.

Главком на месте отдал распоряжение для решения проблемных вопросов. Также обсудили варианты и перспективы дальнейших действий.

"Наши приоритеты — освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина", — добавил Александр Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фронте фактически исчезает такое понятие, как "передний край". Зоны проникновения для малых пехотных групп ВСУ и россиян могут достигать десяти километров. Об этом говорится в Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают сдерживать российские войска на ключевых участках фронта, а на отдельных направлениях украинские подразделения даже переходят в наступление и возвращают под контроль захваченные территории.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости