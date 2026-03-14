ВСУ постепенно идут вперед: Сырский обнадежил заявлением

Украинские защитники на южном направлении продолжают постепенно продвигаться вперед, ведя бои за освобождение украинских населенных пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком посетил Южную операционную зону, где сейчас идут активные боевые действия.

Главнокомандующий встретился с руководством наступательной группировки, а также командирами бригад, полков, батальонов, которые ведут наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, по текущей обстановке и действиям в определенных полосах.

"Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", — отметил Сырский.

Главком на месте отдал распоряжение для решения проблемных вопросов. Также обсудили варианты и перспективы дальнейших действий.

"Наши приоритеты — освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина", — добавил Александр Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фронте фактически исчезает такое понятие, как "передний край". Зоны проникновения для малых пехотных групп ВСУ и россиян могут достигать десяти километров. Об этом говорится в Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают сдерживать российские войска на ключевых участках фронта, а на отдельных направлениях украинские подразделения даже переходят в наступление и возвращают под контроль захваченные территории.



