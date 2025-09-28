ЗСУ готує котел для росіян: беруть в оточення півтори тисячі російських окупантів

Українські військові мають шанс загнати в котел до 1,5 тисячі російських окупантів на Добропільському напрямку. Сили оборони вже звільнили сім населених пунктів та близько 180 квадратних кілометрів території. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

ЗСУ беруть росіян в оточення. Фото з відкритих джерел

Дмитро Снєгирьов у коментарі FREEДОМ повідомив, що українські захисники проводять низку контрнаступальних операцій, які можуть призвести до формування оперативного оточення для російських військових.

"У можливому котлі може опинитися до півтори тисячі російських військовослужбовців. Щоб не дозволити Силам оборони замкнути це кільце, окупанти намагаються завдавати зустрічних ударів і підтягують резерви", — розповів військово-політичний аналітик.

За словами Снєгирьова, підрозділи ЗСУ стабілізують ситуацію на Добропільському напрямку, де вже вдалося деокупувати сім населених пунктів. Звільнення території дозволило українським силам посилити позиції та стримати плани противника. У районі Покровська українські війська також мають успіхи. Там звільнено два населені пункти, що унеможливлює контроль росіян над стратегічною трасою Покровськ — Павлоград.





Ситуація на фронті. Карта DeepState

Аналітик вказав, що завдяки успішним діям ЗСУ противнику не вдалося передислокувати резерви на Новопавлівський напрямок для прориву вглиб Дніпропетровської області. За словами Снєгирьова, це зірвало наміри Кремля розширити географію бойових дій.

"Успішний контрнаступ на Покровському напрямку, а це удар був на випередження, дозволив зірвати плани російських окупантів щодо передислокації оперативних резервів на Новопавлівський напрямок, щоб здійснити прорив вглиб Дніпропетровської області", — пояснив аналітик.

Снєгирьов вважає, що зрив планів противника не дозволив Москві використати наступ як інструмент політичного тиску на США та Україну. Крім того, на його думку, успіхи українських військових стали причиною зміни риторики Дональда Трампа після зустрічі з президентом України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський прогнозує повалення режиму Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Туск пояснив прихований зміст заяви Трампа про повернення українських територій.