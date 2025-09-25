Туск пояснив прихований зміст заяви Трампа про повернення українських територій

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо перспектив повернення Україною тимчасово окупованих територій. За словами польського лідера, оптимістичні слова американського президента слід розглядати як сигнал про намір США зменшити власну участь у війні та перекласти відповідальність на Європу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск дописі на платформі X зазначив, що за "несподіваним оптимізмом" Трампа ховається важливе повідомлення щодо зменшення ролі США у війні Росії проти України.

"Президент Трамп заявив, що Україна може, за підтримки Європейського Союзу, повернути всю свою територію. Цей дивовижний оптимізм приховує обіцянку зменшення участі США та перекладання відповідальності за припинення війни на Європу. Правда краща за ілюзію", — попередив Туск.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що Україна здатна відновити свої кордони за умови фінансової та військової підтримки з боку ЄС і НАТО.

"Я вважаю, що Україна, з підтримкою ЄС, в стані боротися і відвоювати всю Україну в її первинному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, відновлення первинних кордонів є цілком реальним варіантом. Чому б ні?", — написав Трамп.

