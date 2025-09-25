logo

Туск объяснил скрытое содержание заявления Трампа о возвращении украинских территорий
commentss НОВОСТИ Все новости

Туск объяснил скрытое содержание заявления Трампа о возвращении украинских территорий

Дональд Туск заявил, что оптимизм Трампа по возвращению Украиной оккупированных территорий означает сокращение роли США в войне в Украине.

25 сентября 2025, 15:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о перспективах возвращения Украиной временно оккупированных территорий. По словам польского лидера, оптимистичные слова американского президента следует рассматривать как сигнал о намерении США снизить собственное участие в войне и переложить ответственность на Европу.

Туск объяснил скрытое содержание заявления Трампа о возвращении украинских территорий

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск сообщения на платформе X отметил, что за "неожиданным оптимизмом" Трампа скрывается важное сообщение об уменьшении роли США в войне России против Украины.

"Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. Этот удивительный оптимизм скрывает обещание уменьшения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу. Правда лучше иллюзии", — предупредил Туск.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Украина способна восстановить свои границы при финансовой и военной поддержке со стороны ЕС и НАТО.

"Я считаю, что Украина, с поддержкой ЕС, в состоянии бороться и отвоевать всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, восстановление первичных границ вполне реально. Почему бы нет?", — написал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Трамп сменил риторику в отношении России и войны в Украине. Как невыполнение обещания Путина повлияли на президента США.

Также "Комментарии" писали, что эксперт по языку тела объяснила, что на самом деле думает Зеленский о смене риторики Трампа.



Источник: https://x.com/donaldtusk/status/1971156672157745371
