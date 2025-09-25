Туск объяснил скрытое содержание заявления Трампа о возвращении украинских территорий

Рубрики
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о перспективах возвращения Украиной временно оккупированных территорий. По словам польского лидера, оптимистичные слова американского президента следует рассматривать как сигнал о намерении США снизить собственное участие в войне и переложить ответственность на Европу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников
Дональд Туск сообщения на платформе X отметил, что за "неожиданным оптимизмом" Трампа скрывается важное сообщение об уменьшении роли США в войне России против Украины.
После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Украина способна восстановить свои границы при финансовой и военной поддержке со стороны ЕС и НАТО.
