ВСУ готовит котел для россиян: берут в окружение полторы тысячи российских оккупантов

У украинских военных есть шанс загнать в котел до 1,5 тысячи российских оккупантов на Добропольском направлении. Силы обороны уже освободили семь населенных пунктов и около 180 квадратных километров территории. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.
ВСУ берут россиян в окружение. Фото из открытых источников
Дмитрий Снегирев в комментарии FREEДОМ сообщил, что украинские защитники проводят ряд контрнаступательных операций, которые могут привести к формированию оперативного оцепления для российских военных.
По словам Снегирева, подразделения ВСУ стабилизируют ситуацию в Добропольском направлении, где уже удалось деоккупировать семь населенных пунктов. Освобождение территории позволило украинским силам усилить позиции и умерить планы противника. В районе Покровска украинские войска также имеют успехи. Там освобождены два населенных пункта, что делает невозможным контроль россиян над стратегической трассой Покровск — Павлоград.
Ситуация на фронте. Карта DeepState
Аналитик указал, что благодаря успешным действиям ВСУ противнику не удалось передислоцировать резервы на Новопавловское направление для прорыва вглубь Днепропетровской области. По словам Снегирева, это сорвало намерения Кремля расширить географию боевых действий.
Снегирев считает, что срыв планов противника не позволил Москве использовать наступление в качестве инструмента политического давления на США и Украину. Кроме того, по его мнению, успехи украинских военных стали причиной смены риторики Дональда Трампа после встречи с президентом Украины.
