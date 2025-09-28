ВСУ готовит котел для россиян: берут в окружение полторы тысячи российских оккупантов

У украинских военных есть шанс загнать в котел до 1,5 тысячи российских оккупантов на Добропольском направлении. Силы обороны уже освободили семь населенных пунктов и около 180 квадратных километров территории. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

ВСУ берут россиян в окружение. Фото из открытых источников

Дмитрий Снегирев в комментарии FREEДОМ сообщил, что украинские защитники проводят ряд контрнаступательных операций, которые могут привести к формированию оперативного оцепления для российских военных.

"В возможном котле может оказаться до полутора тысяч российских военнослужащих. Чтобы не позволить Силам обороны запереть это кольцо, оккупанты пытаются наносить встречные удары и подтягивают резервы", — рассказал военно-политический аналитик.

По словам Снегирева, подразделения ВСУ стабилизируют ситуацию в Добропольском направлении, где уже удалось деоккупировать семь населенных пунктов. Освобождение территории позволило украинским силам усилить позиции и умерить планы противника. В районе Покровска украинские войска также имеют успехи. Там освобождены два населенных пункта, что делает невозможным контроль россиян над стратегической трассой Покровск — Павлоград.





Ситуация на фронте. Карта DeepState

Аналитик указал, что благодаря успешным действиям ВСУ противнику не удалось передислоцировать резервы на Новопавловское направление для прорыва вглубь Днепропетровской области. По словам Снегирева, это сорвало намерения Кремля расширить географию боевых действий.

"Успешное контрнаступление на Покровском направлении, а это удар был на опережение, позволило сорвать планы российских оккупантов по передислокации оперативных резервов на Новопавловское направление, чтобы совершить прорыв вглубь Днепропетровской области", — пояснил аналитик.

Снегирев считает, что срыв планов противника не позволил Москве использовать наступление в качестве инструмента политического давления на США и Украину. Кроме того, по его мнению, успехи украинских военных стали причиной смены риторики Дональда Трампа после встречи с президентом Украины.

