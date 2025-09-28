Зеленський прогнозує повалення режиму Путіна: що може статися у Росії

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія витрачає прибутки від енергоресурсів виключно на війну, тоді як скорочення соціальних програм може призвести до протестів і політичних змін у країні. За словами президента, режим Путіна можуть повалити голодні бунти в РФ.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками візиту до США заявив, що попри економічні труднощі Росія продовжує отримувати значні кошти від експорту газу та нафти. За його словами, європейські країни досі залишаються споживачами російських енергоресурсів, що дозволяє Кремлю фінансувати війну проти України.
Зеленський наголосив, що відсутність зростання соціальної підтримки для населення РФ свідчить про пріоритетність військових витрат для Москви. За словами президента, скорочення соціальних програм може стати тригером для масового невдоволення у РФ та повалення режиму Путіна.
У підсумку президент України закликав європейські країни відмовитися від імпорту російських енергоресурсів, навіть якщо це потребуватиме складнішої та дорожчої логістики.
