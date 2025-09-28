Зеленський прогнозує повалення режиму Путіна: що може статися у Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія витрачає прибутки від енергоресурсів виключно на війну, тоді як скорочення соціальних програм може призвести до протестів і політичних змін у країні. За словами президента, режим Путіна можуть повалити голодні бунти в РФ.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками візиту до США заявив, що попри економічні труднощі Росія продовжує отримувати значні кошти від експорту газу та нафти. За його словами, європейські країни досі залишаються споживачами російських енергоресурсів, що дозволяє Кремлю фінансувати війну проти України.

"Європа дійсно в тому чи іншому виді через ту, чи іншу державу, не напряму, а через інші країни, отримує енергоресурс з Російської Федерації. Завдяки цьому Росія експортує енергетику й отримує назад гроші, які витрачає виключно на війну", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що відсутність зростання соціальної підтримки для населення РФ свідчить про пріоритетність військових витрат для Москви. За словами президента, скорочення соціальних програм може стати тригером для масового невдоволення у РФ та повалення режиму Путіна.

"Якщо буде дефіцит з цими грошима на війну, буде зменшення соціальної підтримки в Росії людей. Якщо буде зменшення соціальної підтримки в Росії людей, люди будуть незадоволені. І буде незадоволене відповідне керівництво Росії. Тому що через голодні бунти завжди Росія змінювалася. Не хочу казати, в який бік, але точно керівництво приходило інше", — сказав Зеленський.

У підсумку президент України закликав європейські країни відмовитися від імпорту російських енергоресурсів, навіть якщо це потребуватиме складнішої та дорожчої логістики.

