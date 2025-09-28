Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия тратит доходы от энергоресурсов исключительно на войну, в то время как сокращение социальных программ может привести к протестам и политическим изменениям в стране. По словам президента, режим Путина могут свергнуть голодные бунты в РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам визита в США заявил, что, несмотря на экономические трудности, Россия продолжает получать значительные средства от экспорта газа и нефти. По его словам, европейские страны по-прежнему остаются потребителями российских энергоресурсов, что позволяет Кремлю финансировать войну против Украины.
Зеленский подчеркнул, что отсутствие роста социальной поддержки для населения РФ свидетельствует о приоритетности военных расходов для Москвы. По словам президента, сокращение социальных программ может стать триггером для массового недовольства в РФ и свержения режима Путина.
В итоге президент Украины призвал европейские страны отказаться от импорта российских энергоресурсов, даже если это потребует более сложной и более дорогой логистики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США указали на начало конца для России. В стране начался топливный кризис, из-за дефицита бензина после постоянных ударов Украины по НПЗ.
Также "Комментарии" писали, что назван неожиданный конец для режима Путина.