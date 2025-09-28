Зеленский прогнозирует свержение режима Путина: что может произойти в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия тратит доходы от энергоресурсов исключительно на войну, в то время как сокращение социальных программ может привести к протестам и политическим изменениям в стране. По словам президента, режим Путина могут свергнуть голодные бунты в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам визита в США заявил, что, несмотря на экономические трудности, Россия продолжает получать значительные средства от экспорта газа и нефти. По его словам, европейские страны по-прежнему остаются потребителями российских энергоресурсов, что позволяет Кремлю финансировать войну против Украины.

"Европа действительно в том или ином виде через то или иное государство, не напрямую, а через другие страны, получает энергоресурс из Российской Федерации. Благодаря этому Россия экспортирует энергетику и получает обратно деньги, которые тратит исключительно на войну", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что отсутствие роста социальной поддержки для населения РФ свидетельствует о приоритетности военных расходов для Москвы. По словам президента, сокращение социальных программ может стать триггером для массового недовольства в РФ и свержения режима Путина.

"Если будет дефицит с этими деньгами на войну, будет уменьшение социальной поддержки в России людей. Если будет уменьшение социальной поддержки в России людей, люди будут недовольны. И будет недовольно соответствующее руководство России. Потому что из-за голодных бунтов всегда Россия менялась. Не хочу говорить, в какую сторону, но точно руководство приходило другое", — сказал Зеленский.

В итоге президент Украины призвал европейские страны отказаться от импорта российских энергоресурсов, даже если это потребует более сложной и более дорогой логистики.

