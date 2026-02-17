ЗСУ атакували важливий для "оборонки" РФ завод: деталі

Ударні безпілотники вночі атакували хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ, внаслідок чого сталася пожежа. Відомо, що завод виготовляє компоненти вибухівки.

Хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ. Фото: із відкритих джерел

У соцмережах місцеві жителі писали про вибух та спалах на заводі у місті Губаха. Зазначається, що на підприємстві зафіксовано від чотирьох до шести попадань дронів, працівників евакуювали в укриття, а на території спалахнула пожежа, яку зараз ліквідують.

Один із очевидців стверджує, що пролунало близько двадцяти вибухів – їх було чути навіть у школі, де діти на той момент перебували у укритті, частину учнів забрали батьки. Також у регіоні спостерігаються перебої у роботі мобільного інтернету.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив факт фіксації ворожих безпілотників на території області. Він зазначив, що внаслідок атаки постраждалих немає, всі екстрені служби поінформовані, а загрози для населення немає.

Варто зазначити, що підприємство "Метафракс" у Губасі є ключовим активом хімічного холдингу "Метафракс Груп". Завод виробляє різноманітну хімічну продукцію, зокрема метанол, формалін, похідні органічних сполук, синтетичні смоли та інші речовини.

Деякі з продуктів підприємства – зокрема гексамін, метанол, уротропін та пентаеритритол – можуть застосовуватись як складові для виробництва вибухових матеріалів та окремих елементів озброєння.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 17 лютого дрони атакували Ільський НПЗ в Краснодарському краї РФ. Також в окупованому Севастополі заявили про "одну з найтриваліших атак" останнім часом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – удар по Капустіну Яру: у США розкрили карти, чи справді ракети "Фламінго" досягли мети.



