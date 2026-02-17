Удар по Капустину Яру: в США раскрыли карты, действительно ли ракеты «Фламинго» достигли цели

По меньшей мере одна украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" не нанесла повреждений российскому полигону Капустин Яр в январе 2025 года. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на спутниковые данные.

Удар по полигону Капустин Яр. Фото: из открытых источников

Украинский OSINT-ресурс 16 февраля опубликовал снимки, на которых зафиксирована воронка диаметром около шести метров возле ограждения подготовительной площадки объекта. Ранее Генеральный штаб Украины заявлял, что в январе нанес серию ударов по полигону с применением ракет "Фламинго". По официальной информации, тогда были поражены технический объект обслуживания ракет, сборочный корпус и логистический склад.

Новые изображения свидетельствуют, что как минимум одна ракета достигла района цели, однако либо отклонилась от заданной точки, либо была перехвачена российскими средствами ПВО. При этом аналитики подчеркивают: опубликованные кадры охватывают лишь часть территории полигона, поэтому другие попадания исключать нельзя.

Российский военный блогер утверждает, что в рамках атаки было выпущено четыре ракеты FP-5. Независимого подтверждения этим данным нет.

ISW отмечает, что ограниченность доступных снимков не позволяет окончательно оценить масштабы последствий удара. В то же время сам факт достижения района стратегического полигона в Астраханской области свидетельствует о расширении возможностей украинских дальнобойных средств поражения.

Читайте также на портале "Комментарии" — военная технология XVIII века неожиданно стала новым инструментом современной войны. Как сообщает The Wall Street Journal, украинские военные активно используют воздушные шары для разведки, ударов и доставки беспилотников вглубь российской территории.



