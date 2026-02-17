Удар по Капустіну Яру: у США розкрили карти, чи справді ракети «Фламінго» досягли цілі

Щонайменше одна українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" не завдала пошкоджень російському полігону Капустін Яр у січні 2025 року. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на супутникові дані.

Удар по полігону Капустін Яр. Фото: з відкритих джерел

Український OSINT-ресурс 16 лютого опублікував знімки, на яких зафіксовано вирву діаметром близько шести метрів біля огородження підготовчого майданчика об'єкту. Раніше Генеральний штаб України заявляв, що в січні завдав серії ударів по полігону із застосуванням ракет "Фламінго". За офіційною інформацією, тоді було вражено технічний об'єкт обслуговування ракет, складальний корпус та логістичний склад.

Нові зображення свідчать, що щонайменше одна ракета досягла району мети, однак або відхилилася від заданої точки, або була перехоплена російськими засобами ППО. При цьому аналітики наголошують: опубліковані кадри охоплюють лише частину території полігону, тому інші влучення виключати не можна.

Російський військовий блогер стверджує, що в рамках атаки було випущено чотири ракети FP-5. Незалежного підтвердження цих даних немає.

ISW зазначає, що обмеженість доступних знімків не дозволяє остаточно оцінити масштаби наслідків удару. Водночас, сам факт досягнення району стратегічного полігону в Астраханській області свідчить про розширення можливостей українських далекобійних засобів поразки.

