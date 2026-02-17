Оружие из прошлого бьет по России: Украина нашла неожиданный способ атак

Военная технология XVIII века неожиданно стала новым инструментом современной войны. Как сообщает The Wall Street Journal, украинские военные активно используют воздушные шары для разведки, ударов и доставки беспилотников вглубь российской территории.

Дрон. Фото: из открытых источников

Главное преимущество аэростатов – их малозаметность. Они поднимаются на большую высоту, где остаются практически невидимыми для радаров и систем радиоэлектронной борьбы. Это позволяет использовать их для транспортировки полезных нагрузок, включая ударные дроны, на расстояние в тысячи километров.

По данным источников, Украина начала применять аэростаты вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Изначально они использовались для сброса взрывных устройств и отвлечения российской ПВО. Однако уже в 2024 году воздушные шары стали полноценной платформой для запуска дронов-камикадзе, способных точно поражать стратегические объекты.

Сообщается, что такие операции позволили наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим узлам и другим объектам российской инфраструктуры, включая цели в Москве и Рязани. Дополнительным преимуществом стали природные ветровые потоки, которые естественным образом направляют аэростаты в сторону России.

Современные воздушные шары оснащаются камерами, датчиками и солнечными панелями, а также используют искусственный интеллект для корректировки маршрута. При этом их стоимость составляет всего сотни долларов, тогда как их уничтожение может обходиться противнику в миллионы.

Разработчики отмечают, что новые системы позволяют сбрасывать дроны с экстремальной высоты, после чего они атакуют цель почти вертикально, оставаясь практически неуязвимыми для перехвата. Таким образом, простая и дешевая технология превращается в эффективное асимметричное оружие, способное наносить ощутимый экономический и военный ущерб.

