Зброя з минулого б'є по Росії: Україна знайшла несподіваний спосіб атак

Військова технологія XVIII ст. несподівано стала новим інструментом сучасної війни. Як повідомляє The Wall Street Journal, українські військові активно використовують повітряні кулі для розвідки, ударів та доставки безпілотників углиб російської території.

Головна перевага аеростатів – їхня малопомітність. Вони піднімаються на велику висоту, де залишаються практично невидимими для радарів та систем радіоелектронної боротьби. Це дозволяє використовувати їх для транспортування корисних навантажень, включаючи ударні дрони, на відстань до тисячі кілометрів.

За даними джерел, Україна почала застосовувати аеростати невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку вони використовувалися для скидання вибухових пристроїв та відволікання російської ППО. Проте вже 2024 року повітряні кулі стали повноцінною платформою для запуску дронів-камікадзе, здатних точно вражати стратегічні об'єкти.

Повідомляється, що такі операції дозволили завдавати ударів по нафтопереробних заводах, логістичним вузлам та іншим об'єктам російської інфраструктури, включаючи цілі в Москві та Рязані. Додатковою перевагою стали природні вітрові потоки, які природним чином спрямовують аеростати у бік Росії.

Сучасні повітряні кулі оснащуються камерами, датчиками та сонячними панелями, а також використовують штучний інтелект для коригування маршруту. При цьому їхня вартість складає всього сотні доларів, тоді як їхнє знищення може коштувати противнику мільйони.

Розробники відзначають, що нові системи дозволяють скидати дрони з екстремальної висоти, після чого вони атакують ціль майже вертикально, залишаючись практично невразливими для перехоплення. Таким чином, проста і дешева технологія перетворюється на ефективну асиметричну зброю, здатну завдавати відчутних економічних та військових збитків.

