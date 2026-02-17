ВСУ атаковали важный для "оборонки" РФ завод: детали

Ударные беспилотники ночью атаковали химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ, в результате чего произошел пожар. Известно, что завод производит компоненты взрывчатки.

Химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ. Фото: из открытых источников

В соцсетях местные жители писали о взрыве и возгорании на заводе в городе Губаха. Отмечается, что по предприятию зафиксировано от четырех до шести попаданий дронов, работников эвакуировали в укрытие, а на территории вспыхнул пожар, который сейчас ликвидируют.

Один из очевидцев утверждает, что прозвучало около двадцати взрывов — их было слышно даже в школе, где дети в тот момент находились в укрытии, часть учеников забрали родители. Также в регионе наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил факт фиксации вражеских беспилотников на территории области. Он отметил, что в результате атаки пострадавших нет, все экстренные службы проинформированы, а угрозы для населения нет.

Стоит отметить, предприятие "Метафракс" в Губасе является ключевым активом химического холдинга "Метафракс Групп". Завод производит разнообразную химическую продукцию, в частности метанол, формалин, производные органических соединений, синтетические смолы и другие вещества.

Некоторые из продуктов предприятия – в частности гексамин, метанол, уротропин и пентаэритритол – могут применяться как составляющие для производства взрывчатых материалов и отдельных элементов вооружения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 17 февраля дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Также в оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время.

Также издание "Комментарии" сообщало – удар по Капустину Яру: в США раскрыли карты, действительно ли ракеты "Фламинго" достигли цели.



