России досталось этой ночью: по чему прицельно ударили ВСУ

В ночь на 17 февраля дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Также в оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Так, в Краснодарском крае РФ прогремела серия мощных взрывов. Дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ильском.

Сообщается, что в результате ударов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы публикуют видео с огнем и дымом.

По данным оперштаба Краснодарского края, в результате атаки беспилотников на Ильском НПЗ произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составила около 700 кв. м.

К ликвидации последствий привлекли 72 человека и 21 единицу техники, в том числе специалистов МЧС РФ и пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.

Речь идет об Ильском нефтеперерабатывающем заводе — предприятии в Краснодарском крае, которое входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного федерального округа РФ.

Завод осуществляет приемку, хранение и переработку углеводородного сырья, а также отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

По данным открытых источников, предприятие задействовано в обеспечении российского военно-промышленного комплекса.

Также в ночь на 17 февраля о массированной атаке заявили в оккупированном Севастополь. Местные оккупационные власти сообщили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время.

По словам путинского губернатора, в течение ночи силы ПВО и Черноморского флота РФ якобы сбили более 24 беспилотников.

Стоит напомнить, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ уже неоднократно оказывался под ударами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство обороны страны-агрессора РФ заявило о якобы уничтожении 49 дронов над пятью регионами. В Белгороде из-за ракетной атаки серьезно повреждены объекты энергетики. Лоб этом говорится в сообщении Минобороны РФ.



