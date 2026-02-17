Росії дісталося цієї ночі: по чому прицільно вдарили ЗСУ

Рубрики
У ніч проти 17 лютого дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Також в окупованому Севастополі заявили про "одну з найтриваліших атак" останнім часом.
Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел
Так, у Краснодарському краї РФ пролунала серія потужних вибухів. Дрони-камікадзе атакували нафтопереробний завод у Ільському.
Повідомляється, що внаслідок ударів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Очевидці публікують відео з вогнем та димом.
За даними оперштабу Краснодарського краю, внаслідок атаки безпілотників на Ільському НПЗ сталося спалах резервуару з нафтопродуктами. Площа пожежі становила близько 700 кв. м.
До ліквідації наслідків залучили 72 особи та 21 одиницю техніки, у тому числі фахівців МНС РФ та пожежний поїзд. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Йдеться про Ільський нафтопереробний завод — підприємство в Краснодарському краї, яке входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу РФ.
Завод здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, а також відвантаження продукції автомобільним та залізничним транспортом.
За даними відкритих джерел, підприємство задіяне у забезпеченні російського військово-промислового комплексу.
Також у ніч на 17 лютого про масовану атаку заявили в окупованому Севастополі. Місцева окупаційна влада повідомила про "одну з найтриваліших атак" за останній час.
За словами путінського губернатора, протягом ночі сили ППО та Чорноморського флоту РФ нібито збили понад 24 безпілотники.
Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ вже неодноразово опинявся під ударами.
