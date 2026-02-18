Зовсім не мир: розвідка розкрила справжні плани Путіна щодо війни

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що з огляду на ситуацію на фронті для нього все складається досить непогано. Відповідно, він готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "The New York Times" з посиланням на західну розвідку.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як пише видання з посиланням на військових та західну розвідку, Путін вірить у свою перевагу на фронті.

Господар Кремля переконаний: навіть якщо для завершення контролю над Донбасом знадобиться від 18 місяців до двох років, цей час працюватиме на Росію.

Диктатор вважає, що кожен день бойових дій та кожна ніч, коли російські ракети й безпілотники атакують енергетичну інфраструктуру та житлові будинки України, забезпечують йому більше переваг у цій війні.

Також видання "Коментарі" повідомляло — після Мюнхенської конференції з безпеки, де світові лідери обговорювали майбутнє війни, стартував новий раунд перемовин між делегаціями України, Росії та США. Сам факт діалогу дехто вважає дипломатичним проривом і заслугою Дональда Трампа. Однак, як наголошує журналіст і публіцист Віталій Портников, переговори мають сенс лише тоді, коли сторони прагнуть реального миру.

Раніше "Коментарі" писали – російська влада розпочала масштабну підготовку населення до тривалої війни проти України та Заходу, використовуючи ідеологію "традиційних цінностей" як ключовий інструмент впливу. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.



