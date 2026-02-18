Отнюдь не мир: разведка раскрыла настоящие планы Путина по войне

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что, учитывая ситуацию на фронте, для него все складывается достаточно неплохо. Соответственно он готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на западную разведку.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как пишет издание со ссылкой на военных и западную разведку, Путин верит в свое превосходство на фронте.

Хозяин Кремля убежден: даже если для завершения контроля над Донбассом понадобится от 18 месяцев до двух лет, это время будет работать в Россию.

Диктатор считает, что каждый день боевых действий и каждую ночь, когда российские ракеты и беспилотники атакуют энергетическую инфраструктуру и жилые дома Украины, обеспечивают ему больше преимуществ в этой войне.

