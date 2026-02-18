У Путіна вигадали новий метод підбурювання росіян до війни проти України

Російська влада розпочала масштабну підготовку населення до тривалої війни проти України та Заходу, використовуючи ідеологію "традиційних цінностей" як ключовий інструмент впливу. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Путін та Пєсков. Фото: із відкритих джерел

За даними розвідки, Кремль планує суттєво посилити контроль над інформаційною, культурною та освітньою сферами. Зокрема, розглядається створення спеціальної міжвідомчої структури, яка координуватиме просування державної ідеології та формуватиме лояльність суспільства до офіційного курсу.

Одним із ключових кроків стане заборона фільмів, що нібито суперечать "традиційним цінностям". Із 1 березня 2026 року такі стрічки не отримуватимуть дозволу на показ, а онлайн-платформи можуть зіткнутися зі штрафами за їх поширення. Фактично це означає подальше розширення цензури під прикриттям моральних норм.

Паралельно з цим у школах РФ із 2026–2027 навчального року запровадять новий предмет — "духовно-моральна культура Росії". Його метою офіційно називають формування "ціннісних орієнтирів", однак розвідка вважає це частиною системної ідеологічної підготовки молоді. У вишах також планують проводити цифрові тести для перевірки світоглядної лояльності студентів.

Аналітики зазначають, що такі кроки мають не лише внутрішнє, а й зовнішнє значення. Кремль намагається представити війну як довготривале цивілізаційне протистояння із Заходом, щоб виправдати зростання військових витрат і подальше обмеження свобод.

У Росії ідеологія дедалі більше стає інструментом управління суспільством, дозволяючи владі консолідувати населення, відволікати увагу від економічних проблем і зміцнювати контроль в умовах затяжної війни.

