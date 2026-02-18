Российские власти начали масштабную подготовку населения к длительной войне против Украины и Запада, используя идеологию "традиционных ценностей" как ключевой инструмент влияния. Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

По данным разведки, Кремль намерен существенно усилить контроль над информационной, культурной и образовательной сферами. В частности, рассматривается создание специальной межведомственной структуры, которая будет координировать продвижение государственной идеологии и будет формировать лояльность общества к официальному курсу.

Одним из ключевых шагов станет запрет фильмов, якобы противоречащих "традиционным ценностям". С 1 марта 2026 г. такие ленты не будут получать разрешения на показ, а онлайн-платформы могут столкнуться со штрафами за их распространение. Фактически, это означает дальнейшее расширение цензуры под прикрытием моральных норм.

Параллельно с этим в школах РФ с 2026-2027 учебного года введут новый предмет – "духовно-нравственная культура России". Его целью официально называют формирование ценностных ориентиров, однако разведка считает это частью системной идеологической подготовки молодежи. В вузах также планируется проводить цифровые тесты для проверки мировоззренческой лояльности студентов.

Аналитики отмечают, что такие шаги имеют не только внутреннее, но и внешнее значение. Кремль пытается представить войну как продолжающееся цивилизационное противостояние с Западом, чтобы оправдать рост военных расходов и дальнейшее ограничение свобод.

В России идеология все больше становится инструментом управления обществом, позволяя властям консолидировать население, отвлекать внимание от экономических проблем и укреплять контроль в условиях затяжной войны.

